O ΠΑΟΚ ξεκαθαρίζει πως δεν έχει κλείσει η μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη

Ο ΠΑΟΚ θέλησε να πάρει θέση στα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν σχετικά με την υπόθεση του Χρήστου Ζαφείρη, διαψεύδοντας κατηγορηματικά ότι υπάρχει οριστικό deal με τη Σλάβια Πράγας για την απόκτηση του διεθνούς μέσου.

Όπως έγινε σαφές από την πλευράς του ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρχει οριστική συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες, παρά το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Οι Θεσσαλονικείς οι οποίοι έχουν με το μέρος τους τον ποδοσφαιριστή ο οποίος θέλει να φορέσει τη φανέλα του συλλόγου, πιέζουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, η οποία αναμένεται να ξεπεράσει τα 13 εκατομμύρια ευρώ!

Από τη πλευρά του ο ποδοσφαιριστής θα υπογράψει συμβόλαιο 1,6 εκατομμυρίων, ένα ποσό τριπλάσιο από αυτό που λαμβάνει στην Τσεχία. Παρόλα αυτά οι Τσέχοι θέλουν να βρουν πρώτα τον αντικαταστάτη του «Ζαφ» και μετά να τον πουλήσουν, αφού ο ποδοσφαιριστής είναι από τα βασικά μέλη της ομάδας.

Κάπως έτσι ο ΠΑΟΚ θέλησε να πάρει θέση και να τοποθετηθεί αναφορικά με τα όσα έχουν γραφτεί – ακουστεί για «κλεισμένη» συμφωνία.