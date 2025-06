O ΠΑΟΚ παρουσίασε τον Λούκα Γκουγκεσασβίλι

Ο Λούκα Γκουγκεσασβίλι είναι με κάθε επισημότητα παίκτης του ΠΑΟΚ με τους Θεσσαλονικείς να παρουσιάζουν τον Γεωργιανό τερματοφύλακα.

Η μεταγραφή ήταν γνωστή εδώ και καιρό, με τον πρώην τερματοφύλακα του Πανσερραϊκού να κάνει το μεγάλο βήμα της καριέρας του υπογράφοντας στον ΠΑΟΚ.

Με αυτό τον τρόπο οι Θεσσαλονικείς προσθέτουν στο ρόστερ τους άλλο ένα τερματοφύλακα, καθώς ήδη υπάρχουν οι Ντομινίκ Κοτάρσκι και Γίρι Παβλένκα.

Luka is here: The Proper Edition #PAOK #OurWay #transfers pic.twitter.com/s3HuO5EjGl