Αθλητικά

Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με τον Ναζ Μήτρου Λονγκ

Λεπτομέρειες απομένουν για την επιστροφή του ομογενή γκαρντ στην Ελλάδα για τον ΠΑΟΚ
Ο Ναζ Μήτρου Λονγκ με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)

Στον ΠΑΟΚ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ναζ Μήτρου Λονγκ, αφού συμφώνησε με την ομάδα της Θεσσαλονίκης για τη νέα σεζόν και θα επιστρέψει στην Ελλάδα, μετά την παρουσία του στον Ολυμπιακό.

Ο Ναζ Μήτρου Λονγκ είναι πρωταγωνιστής με τη Νάπολι στην Ιταλία, έχοντας 14,2 πόντους, 5,5 ριμπάουντ, 4,6 ασίστ και 1 κλέψιμο ανά αγώνα, με τον ΠΑΟΚ να προσθέτει ένα διεθνή παίκτη με την Εθνική Ελλάδας στο ρόστερ του.

Οι Θεσσαλονικείς αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά το ρόστερ τους της νέα σεζόν, με στόχο την κατάκτηση του Eurocup και το “εισιτήριο” για τη Euroleague, αλλά θέλουν να αυξήσουν και το ελληνικό στοιχείο στην ομάδα, με τον Ναζ Μήτρου Λονγκ να θεωρείται ιδανική επιλογή.

Απομένουν έτσι μόνο λεπτομέρειες για να ανακοινωθεί κι επίσημα η μετεγγραφή, με τον “νατουραλιζέ” της “γαλανόλευκης” να βρίσκει ως αντίπαλό του στη Θεσσαλονίκη, τον αδερφό του Ελάιτζα, ο οποίος και αγωνίζεται στον Άρη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
67
59
56
49
49
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo