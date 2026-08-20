Ο ΠΑΟΚ θέλει τον Νταβίντ Στρέλετς και βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τη Μίντλεσμπρο

Ένας ακόμα επιθετικός που απασχολεί τον ΠΑΟΚ. Ο Νταβίντ Στρέλετς όχι μόνο επανήλθε στο προσκήνιο για το “δικέφαλο του Βορρά”, αλλά φαίνεται πως… πλησιάζει προς Τούμπα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ο 25χρονος επιθετικός της μίοντλεσμπρο είναι ο νο1 στόχος του ΠΑΟΚ, για να ενισχυθεί στη θέση κρούσης και μάλιστα φαίνεται πως οι Θεσσαλονικείς είναι και σε προχωρημένες επαφές με τη Μίντλεσμπρο και τον παίκτη, για την απόκτησή του.

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Ο Στρέλετς ήταν βασικό γρανάζι της επιθετικής γραμμής των Άγγλων, καθώς αγωνίστηκε σε 32 παιχνίδια στην Championship, σκοράροντας 8 γκολ και μοίρασε μία ασίστ. Έχει αγωνιστεί με όλες τις μικρές εθνικές της πατρίδας του και πλέον αποτελεί την βασική λύση στην κορυφή της επίθεσης μετρώντας 10 γκολ σε 39 συμμετοχές.

Ο Σλοβάκος έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στη Σλόβαν Μπρατισλάβας και οι εμφανίσεις του έκαναν τη Σπέτσια να δαπανήσει 2.3 εκατομμύρια ευρώ για να τον φέρει στην Ιταλία.

Δόθηκε δανεικός σε Ρετζίνα και ξανά στη Σλόβαν, η οποία τον αγόρασε πίσω το 2024. Έμεινε για έναν χρόνο πριν μετακομίσει στη “Μπόρο”, όπου είναι και ο τελευταίος σταθμός της καριέρας του.