Ο Πάουλο Ντιμπάλα έκανε τατουάζ τα μάτια της συντρόφου του

Ο Πάουλο Ντιμπάλα της Ρόμα είναι “τρελά” ερωτευμένος με τη σύντροφό του, Οριάνα Σαμπαντίνι και το απέδειξε με το νέο τατουάζ που “χτύπησε” για χάρη της.

Η Οριάνα Σαμπατίνι είναι διάσημη ηθοποιός, τραγουδίστρια και μοντέλο στην Αργεντινή και είναι ζευγάρι με τον Πάουλο Ντιμπάλα της Ρόμα από το 2018, με τους δυο τους να ετοιμάζονται σύντομα να παντρευτούν.

Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός των Ρωμαίων έσπευσε όμως να “χαράξει” την αγαπημένη του και στο κορμί του, κάνοντας τατουάζ τα μάτια της, στο πίσω μέρος του χεριού της.

📸🇦🇷 | Paulo Dybala draws a new tattoo of His girlfriend Ariana Sabatini’s eyes 👀 pic.twitter.com/k0qQvxBo2d