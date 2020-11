Ο Πάπας υποδέχθηκε παίκτες του NBA! Ανάμεσά τους και συμπαίκτες του Αντετοκούνμπο (pic, vid)

Μία αντιπροσωπεία παικτών του NBA βρέθηκε στο Βατικανό και συναντήθηκε με τον Πάπα Φραγκίσκο, για να συζητήσουν θέματα ισότητας, ισονομίας και δικαιοσύνης.

Πιο συγκεκριμένα, ο Μάρκο Μπελινέλι, ο Τζόναθαν Άιζακ, ο Άντονι Τόλιβερ, οι συμπαίκτες του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς, Στέρλινγκ Μπράουν, Κάιλ Κόρβερ, καθώς και η εκτελεστική διευθύντρια της Ένωσης Παικτών Μισέλ Ρόμπερτς, φιλοξενήθηκαν από τον Πάπα Φραγκίσκο, με πρωτοβουλία του Ιταλού αστέρα του NBA.

«Βρισκόμαστε εδώ επειδή εμπνεόμαστε από το έργο που επιτελείτε παγκοσμίως», είπε η Ρόμπερτς, με τους παίκτες να επισημαίνουν τις προσπάθειες ανάδειξης ζητημάτων που σχετίζονται με την κοινωνική και οικονομική ανισότητα που χαρακτηρίζουν τις κοινότητές τους. Ο Μπελινέλι μίλησε μάλιστα στον Πάπα και στα Ιταλικά, ενώ οι παίκτες του χάρισαν μια μπάλα και μια φανέλα των Ορλάντο Μάτζικ.

“Δίνοντας το παράδειγμα της ομαδικής δουλειάς, αποτελείτε ένα μοντέλο συνεργατικότητας, παραμένοντας ταπεινοί και διατηρώντας την ανθρωπιά σας”, είπε από την πλευρά του ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, ενώ ο Κάιλ Κόρβερ τόνισε: «Είναι μεγάλη τιμή που είχαμε τη δυνατότητα να έρθουμε στο Βατικανό και να μοιραστούμε τις εμπειρίες μας με τον πάπα Φραγκίσκο. Ήταν ανοιχτός και πρόθυμος να συζητήσει μαζί μας, μια υπενθύμιση ότι το έργο μας έχει παγκόσμια επιρροή και πρέπει να συνεχίσει».

WATCH: Pope Francis hosts meeting with several NBA players in the Vatican to discuss social justice issues. https://t.co/OzYa9NDRgz

Five NBA players and several officials from the NBPA met with Pope Francis at the Vatican on Monday to discuss their work on social justice issues.



(via Vatican TV) pic.twitter.com/ThM2NWroYM