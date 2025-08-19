Ο ΠΑΣ Γιάννινα με αποστολή 12 παικτών κόντρα στον Βόλο αλλά και με 3.000 οπαδούς στους Ζωσιμάδες

Ο ΠΑΣ Γιάννινα περνάει μια πολύ δύσκολη περίοδο και προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια του, παρά τα οικονομικά προβλήματα που τον ταλανίζουν. Χωρίς να έχει λάβει ακόμη πιστοποιητικό συμμετοχής από την ΕΕΑ, ο “Άγιαξ της Ηπείρου” κατέβηκε στο ματς κόντρα στον Βόλο -για τον πρώτο γύρο του Κυπέλλου Ελλάδας- με 12μελη αποστολή.

Μια ενδεκάδα και μια αλλαγή! Οι Γρηγορίου, Δούμας, Γκόγκας, Γκρέστας, Καπέρδας, Καφεντζής, Φλώρος, Χαλάτσης, Αθανασίου, Τζοβάρας, Ντεκουμές και Αναγνώστου αποτέλεσαν την αποστολή του ΠΑΣ Γιάννινα, για το ματς με τον Βόλο στο Κύπελλο Ελλάδας.

Το αξιοσημείωτο βέβαια είναι ότι κανείς εκ των 12 προαναφερθέντων δεν έχει ηλικία άνω των 22 ετών, για το πρώτο ματς του ΠΑΣ Γιάννινα, στη σεζόν. Υπηρεσιακός προπονητής για αυτήν την αναμέτρηση είναι ο Αλέκος Τάτσης, ενώ αναμένεται στη συνέχεια να αναλάβει την ομάδα ο Νίκος Κούστας.

Την ίδια στιγμή, ο κόσμος του ΠΑΣ Γιάννινα έδωσε δυναμικό “παρών” στους Ζωσιμάδες.

Πάνω από 3.000 φίλοι της ομάδας βρέθηκαν στο γήπεδο και αποθέωσαν τους παίκτες, στηρίζοντας έτσι με αυτό τον τρόπο και την προσπάθεια της διοίκησης του Νίκου Σιόντη.