Αθλητικά

Ο πατέρας του Λαμίν Γιαμάλ προσευχήθηκε για τον γιο του μετά τον τραυματισμό

Φωτογραφίες από την προσευχή του δημοσίευσε ο πατέρας του Γιαμάλ
Ο Γιαμάλ
Ο Γιαμάλ σε αγώνα της Μπαρτσελόνα / REUTERS/Albert Gea

Ο Λαμίν Γιαμάλ τραυματίστηκε στο Μπαρτσελόνα – Θέλτα και αναμένεται να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, με τον πατέρα του, Μουνίρ Νασραουί να προσεύχεται για το γιο του σε μία νέα του ανάρτηση στα social media.

Ο Μουνίρ Νασραουί ανέβασε μία φωτογραφία του μπροστά σε πορτρέτο του με τον γιο του, Λαμίν Γιαμάλ, όπου και φαίνεται να προσεύχεται για την ταχεία ανάρρωση του νέου σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα.

“Ο Θεός να σε ευλογεί Λαμίν Γιαμάλ”, έγραψε ο Μαροκινός στη λεζάντα της ανάρτησής του και κέρδισε τη συμπαράσταση των ακολούθων του και των οπαδών των “μπλαουγκράνα”.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MOUNIR NASRAOUI (@hustle_hard_304)

Ο Γιαμάλ τραυματίστηκε στον οπίσθιο μηριαίο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
212
202
136
105
92
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo