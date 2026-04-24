Ο πατέρας του Λαμίν Γιαμάλ προσευχήθηκε για τον γιο του μετά τον τραυματισμό

Ο Λαμίν Γιαμάλ τραυματίστηκε στο Μπαρτσελόνα – Θέλτα και αναμένεται να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, με τον πατέρα του, Μουνίρ Νασραουί να προσεύχεται για το γιο του σε μία νέα του ανάρτηση στα social media.

Ο Μουνίρ Νασραουί ανέβασε μία φωτογραφία του μπροστά σε πορτρέτο του με τον γιο του, Λαμίν Γιαμάλ, όπου και φαίνεται να προσεύχεται για την ταχεία ανάρρωση του νέου σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα.

“Ο Θεός να σε ευλογεί Λαμίν Γιαμάλ”, έγραψε ο Μαροκινός στη λεζάντα της ανάρτησής του και κέρδισε τη συμπαράσταση των ακολούθων του και των οπαδών των “μπλαουγκράνα”.

Ο Γιαμάλ τραυματίστηκε στον οπίσθιο μηριαίο.