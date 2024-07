Ο Πάτρικ Μπέβερλι υπογράφει στη Χάποελ Τελ Αβίβ του Στέφανου Δέδα

Ο Πάτρικ Μπέβερλι θα συνεχίσει την καριέρα του στη Χάποελ Τελ Αβίβ του Στέφανου Δέδα, όπως έγινε γνωστό από τον ίδιο.

Νέα ομάδα για τον Πάτρικ Μπέβερλι, καθώς ο 36χρονος μπασκετμπολίστας θα υπογράψει συμβόλαιο με την Χάποελ Τελ Αβίβ του Στέφανου Δέδα σε μια μεταγραφή έκπληξη!

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του podcast του στο Twitter, ο σύλλογος του έδωσε ότι ζήτησε, με αποτέλεσμα εκείνος να πει το ναι και να γίνει παίκτης της Χάποελ.

Κάπως έτσι ο Μπέβερλι θα συνεργαστεί και πάλι με τον Δέδα, μετά την κοινή τους θητεία στην Σπαρτάκ Αγίας Πετρούπολης τη σεζόν 2011/12.

BREAKING: @patbev21 is headed to Europe. “They gave me everything I asked for… I couldn’t refuse.” Says Pat Bev



He plans to sign with Hapoel Tel Aviv BC