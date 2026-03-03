Ο Παυλίδης σκόραρε στη νίκη της Μπενφίκα επί της Ζιλ Βιθέντε και κράτησε τους αετούς στη μάχη του τίτλου

Η Μπενφίκα κέρδισε 2-1 τη Ζιλ Βιθέντε εκτός έδρας με τον Βαγγέλη Παυλίδη να πετυχαίνει το πρώτο γκολ της ομάδας του, το οποία βοήθησε τους αετούς να μείνουν στο –7 από την πρωτοπόρο Πόρτο.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης στο 35′ με προβολή έκανε το 1-0 στην αναμέτρηση για την Μπενφίκα και άνοιξε το δρόμο προς τη νίκη. Οι γηπεδούχοι μείωσαν στο 51′ με τον Έκτορ Ερνάντεθ, όμως ο Αντρέας Σέλντερουπ με υπέροχη ενέργεια και δυνατό σουτ στο 73′ έδωσε το τρίποντο στην ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο.

Αυτό ήταν το 21ο γκολ του Έλληνα στράικερ στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας. Ο Παυλίδης είναι σητ δεύτερη θέση του πίνακα των σκόρερ, πίσω μόνο από τον Σουάρες της Σπόρτινγκ που έχει 22 γκολ.

Η Μπενφίκα είναι στην τρίτη θέση με 58 βαθμούς πίσω από την Σπόρτινγκ που είναι δεύτερη με 61 και την Πόρτο, η οποία είναι στην κορυφή με 65 βαθμούς στο πρωτάθλημα της Πορτογαλίας.