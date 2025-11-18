«Ο Πελίστρι κόπηκε από την εθνική λόγω προβλήματος στον προσαγωγό» λένε για τον παίκτη του Παναθηναϊκού στην Ουρουγουάη

Ανησυχία στον Παναθηναϊκό προκαλεί δημοσιογράφος από την Ουρουγουάη και όσα ισχυρίζεται για τον Φακούντο Πελίστρι. Ο νεαρός εξτρέμ επέστρεψε πριν λίγες ημέρες στη δράση μετά από μεγάλη απουσία -λόγω τραυματισμού- αλλά εμφανίζεται να αντιμετωπίζει νέο πρόβλημα.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, ο Φαούντο Πελίστρι επιβαρύνθηκε στον αριστερό προσαγωγό κατά τη διάρκεια των προπονήσεων με την εθνική ομάδα της Ουρουγουάης. Οι γιατροί της ομάδας έκριναν ότι δεν πρέπει να ρισκάρει περαιτέρω συμμετοχή, για αυτό και αποφασίστηκε να επιστρέψει άμεσα στην Αθήνα ώστε να τεθεί ξανά υπό την επίβλεψη του ιατρικού επιτελείου του Παναθηναϊκού.

Ο Πελίστρι είχε μείνει για 72 ημέρες εκτός δράσης, λόγω θλάσης. Η τελευταία του εμφάνιση ήταν απέναντι στη Σαμσουνσπόρ και τώρα επέστρεψε σε ματς του Παναθηναϊκού, στη νίκη επί του ΠΑΟΚ (2-1) για τη 10η αγωνιστική της Super League, μπαίνοντας αλλαγή στο 85′.

Το ιατρικό τιμ του Παναθηναϊκού αναμένεται να αξιολογήσει εκ νέου την κατάσταση του Ουρουγουανού και να αποφασίσει αν θα χρειαστεί περαιτέρω αποχή ή ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης.