Βασικός και σκόρερ ήταν ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ με το Μεξικό στο 2-2 με την Τζαμάικα στο «Αζτέκα» τα ξημερώματα.

Ο διεθνής μέσος της ΑΕΚ, Πινέδα, ήταν στην ενδεκάδα του Μεξικό και με κοντινό πλασέ ισοφάρισε σε 1-1 στο 17ο λεπτό, ενώ αντικαταστάθηκε στο 63′ από τον Ντιέγκο Λαϊνές, στο ματς για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων του CONCACAF Nations League.

Αυτό ήταν το έκτο γκολ του Πινέδα συνολικά με το εθνόσημο και πρώτο μετά τον Σεπτέμβριο του 2021.

Στο φινάλε οι Μεξικανοί δεν μπόρεσαν να πάρουν το τρίποντο (εν μέσω ισχυρών ανέμων που είχαν ως συνέπεια να καθυστερήσει η σέντρα περίπου 15 λεπτά), έμειναν στο 2-2, ωστόσο, κλείδωσαν και τυπικά την πρωτιά στον όμιλο και έγιναν η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε θέση στα ημιτελικά του θεσμού.

Το γκολ του Πινέδα:

Orbelín Pineda puts life back into The Azteca and draws El Tri level with The Reggae Boyz. 🇲🇽 pic.twitter.com/0w5hd3jlLc