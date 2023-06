Ένας από τους πιο επικούς πανηγυρισμούς έγινε σε αγώνα ποδοσφαίρου στη Δανία. Ένας ποδοσφαιριστής αποφάσισε να πιει ένα ποτήρι μπύρα μετά το γκολ που πέτυχε και στη συνέχεια επέστρεψε κανονικά στο παιχνίδι.

Η Αάρχους Φρέμαντ νίκησε στο τελευταίο ματς της σεζόν με 5-2 την ΑΒ Κοπεγχάγης στη τρίτη κατηγορία του δανέζικου πρωταθλήματος.

Το παιχνίδι ήταν συναρπαστικό, αν κρίνουμε από τα επτά γκολ που σημειώθηκαν, ωστόσο την παράσταση έκλεψε με διαφορά ο Λούκας Φρομ.

Ο ποδοσφαιριστής των γηπεδούχων σημείωσε το τέταρτο γκολ της ομάδας του και αποφάσισε να το πανηγυρίσει με επικό τρόπο.

Αφού σκόραρε, βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο, πετάχτηκε να πιει ένα ποτήρι μπύρα και επέστρεψε χαλαρός στο γήπεδο.

Δείτε το βίντεο:

‘How to celebrate a late goal’ by Aarhus Fremad’s Lucas From 🇩🇰🍺 pic.twitter.com/c173Xbd2Wx