Έξαλλος ήταν ο προπονητής της Μίλαν, Στέφανο Πιόλι, μετά τον αποκλεισμό της ομάδας του από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Europa League και «ξέσπασε» με χυδαίες εκφράσεις στον τεχνικό των «κόκκινων διαβόλων», Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ.

Δεν έκατσε καλά στον Στέφανο Πιόλι ο αποκλεισμός της Μίλαν από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά την ήττα με 1-0 στο Μιλάνο στη ρεβάνς της φάσης των «16» του Europa League. Μετά το τέλος του αγώνα μάλιστα η κάμερα συνέλαβε τον Ιταλό τεχνικό να βρίζει με τον χειρότερο τρόπο τον ομόλογό του στη Γιουνάιτεντ, Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ.

Ο Νορβηγός κατευθυνόμενος προς τα αποδυτήρια μετά τη λήξη του ματς είπε στον Πιόλι «Έχετε καλή ομάδα», αλλά ο Ιταλός τεχνικός απάντησε στη μητρική του γλώσσα: «Καλή ομάδα, μ@λ@κ@, αρ@@δα, ένας γάιδαρος είσαι. Η αδερφή σου έχει καλή ομάδα».

Wow.

Ending of Milan-Manchester United:



Solskjaer told to Pioli “good team”.



Possibly as sportsmanship.



But possibly Pioli took it as patronising, and replied in Italian:



“Good team this f**k, you as****e, donkey! your sister good team, your sister”



pic.twitter.com/KxOygwZDfq