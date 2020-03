Ο Ρικ Πιτίνο θα επιστρέψει μετά από μία διετία στις ΗΠΑ και το κολεγιακό πρωτάθλημα, μετά τη συμφωνία του με το πανεπιστήμιο Iona και στη χώρα του τονίζουν ότι μισούσε το γεγονός ότι στην Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό, ήταν αναγκασμένος να προπονεί επαγγελματίες αθλητές.

“Μισούσε να προπονεί επαγγελματίες παίκτες, παραπονιόταν για αυτό κάθε μέρα”, αναφέρει δημοσίευμα του CBS Sports που επικαλείται πηγή κοντά στον Αμερικανό τεχνικό, ενώ ήταν και αυτό που αποκάλυψε τη νέα επαγγελματική του συμφωνία.

Full Pitino/Iona story here, including a source who said, “He hated coaching pros, complained about it every day.”



Pitino badly wished to return to college basketball, and oddly enough, the spread of coronavirus accelerated his move back to the sport. https://t.co/6zDNEpiVll