Ο Ποκουσέφσκι υπογράφει στους Χόρνετς και γίνεται συμπαίκτης με τον Μίτσιτς

Ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι θα συνεχίσει στο ΝΒΑ, αφού ο 22χρονος Σέρβος τα έχει βρει σε όλα με τους Σάρλοτ Χόρνετς, προκειμένου να φορέσει τη φανέλα τους.

Ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι λίγο μετά την αποδέσμευση του από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, βρήκε τη νέα του ομάδα, καθώς ο διεθνής Σέρβος σέντερ θα συνεχίσει στους Σάρλοτ Χόρνετς.

Όπως έγινε γνωστό μέσα από τον γνωστό δημοσιογράφο Adrian Wojnarowski, ο Ποκουσέφσκι τα έχει βρει σε όλα με την ομάδα και σύντομα θα ανακοινωθεί με κάθε επισημότητα.

Στην Σάρλοτ ο Ποκουσέφσκι θα συναντήσει τον συμπατριώτη του Βασίλιε Μίτσιτς.

