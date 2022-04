Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει αναγκάσει πλέον όλο το NBA να τον παραδεχθεί ως τον κορυφαίο παίκτη του πλανήτη, μετά τις δύο τρομακτικές εμφανίσεις του κόντρα στους Φιλαδέλφεια Σίξερς των Χάρντεν – Εμπίντ και τους Μπρούκλιν Νετς των Ίρβινγκ – Ντουράντ.

Ακόμη και ο θρύλος των Μπόστον Σέλτικς, Πολ Πιρς, που στο παρελθόν είχε εμφανιστεί επικριτικός για τον “Greek Freak”, υποκλίθηκε στον ηγέτη των Μιλγουόκι Μπακς, ζητώντας να του δώσουν όλα τα βραβεία.

«Ο Έλληνας είναι ο MVP, ο αμυντικός της χρονιάς και ο καλύτερος παίκτης του NBA», έγραψε σε σχετικό tweet, μετά και την “εκκωφαντική” του εμφάνιση στο Barclays Center, όπου καθόρισε την αναμέτρηση με τρίποντο για την παράταση και 2/2 βολές για τη νίκη.

The Greek is the MVP and Defence of player of the year speak on it Best player in the NBA