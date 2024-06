Ο Πολ Τζορτζ έμεινε ελεύθερος από τους Λος Άντζελες Κλίπερς

Ο Πολ Τζορτζ έκανε opt-out από το συμβόλαιό του στους Λος Άντζελες Κλίπερς, με τον έμπειρο παίκτη του ΝΒΑ να είναι πλέον free agent.

Ο Πολ Τζορτζ έμεινε ελεύθερος από τους Κλίπερς, με τον 34χρονο να βρίσκεται πλέον στην κατηγορία των free agent και να ψάχνει τη νέα ομάδα στην καριέρα του.

Αρκετές ομάδες που έχουν χώρο στο salary cup τους αναμένεται να κινηθούν για τον ίδιο, με τους Κλίπερς μάλιστα να είναι ανάμεσα σε αυτές!

Άλλωστε δεν αποκλείεται ο Τζορτζ να έκανε τη συγκεκριμένη κίνηση με σκοπό να καταφέρει να πάρει ένα μεγαλύτερο συμβόλαιο στο franchise του Λος Άντζελες.

Πέρα των Κλίπερς ενδιαφέρον έχουν δείξει και οι Φιλαδέλφεια Σίξερς, με την πλευρά του παίκτη ωστόσο να μην βιάζεται να πάρει απόφαση.

BREAKING: Los Angeles Clippers star Paul George is declining his $48.7M option and entering free agency, sources tell ESPN. He’s planning to set meetings with cap space teams and the Clippers beginning Sunday night. An opt-in/trade scenario is now gone. pic.twitter.com/kASDp58eDD