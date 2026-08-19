Αθλητικά

Ο πρόεδρος της Ντιναμό Τιράνων έκανε «ντου» στα αποδυτήρια και πέταξε μετρητά στους παίκτες ως πριμ

Η πρόκριση στα πλέι οφ του Conference League ενθουσίασε τον Αρντιάν Μπάρντι, που θύμισε στιγμές από το παρελθόν του ελληνικού ποδοσφαίρου
Ο πρόεδρος της Ντιναμό Τιράνων
Ο πρόεδρος της Ντιναμό Τιράνων στα αποδυτήρια
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Η Ντιναμό Τιράνων έχει προκριθεί στα πλέι οφ του Conference League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Πάφο για την είσοδο στη League Phase και ο πρόεδρος της ομάδας μετά την πρόκριση επί της Άουντα Λετονίας, έκανε ντου στα αποδυτήρια και κυριολεκτικά πέταξε ένα πακέτο με μετρητά στους παίκτες ως πριμ.

Το βίντεο με τον Αρντιάν Μπάρντι να πετάει ένα μαύρο πακέτο με χαρτονομίσματα, έχει κάνει το γύρο των social media και ξύπνησε μνήμες από στιγμές του παρελθόντος στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με τους προέδρους να έχουν πιο cult συμπεριφορές.

Η Ντιναμό Τιράνων θα κοντραριστεί με την Πάφο στα πλέι οφ του Conference League και ο πρόεδρος της ομάδας έχει τάξει, σύμφωνα με Μέσα της Αλβανίας, νέο πριμ ύψους 500.000 ευρώ για να λειτουργήσει ως καύσιμο για την είσοδο στη League Phase του θεσμού.

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Αθλητικά
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