Ο Προμηθέας ανακοίνωσε την επιστροφή του Μάκη Γιατρά σε ρόλο τεχνικού διευθυντή, νέος προπονητής ο Μάριος Μπατής

Ο Προμηθέας Πάτρας προχώρησε σε αλλαγές και μετά την ανακοίνωση αποχώρησης του Κούρο Σεγκούρα, ακολούθησε εκείνη της πρόσληψης του Μάκη Γιατρά σε ρόλο τεχνικού διευθυντή και του Μάριου Μπατή ως προπονητή της ομάδας.

Ο Μάκης Γιατράς επέστρεψε στον Προμηθέα Πάτρας που αγαπήθηκε, όμως με διαφορετικό ρόλο, καθώς θα είναι ο νέος τεχνικός διευθυντής της ομάδας και μάλιστα κατόπιν δικής του υπόδειξης, ο Μάριος Μπατής αναβαθμίστηκε σε από βοηθός σε head coach των Πατρινών.\

Η ανακοίνωση του Προμηθέα Πάτρας

«Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επιστροφή του Μάκη Γιατρά. Μια εμβληματική προσωπικότητα για το μπάσκετ της Πάτρας, ένας άνθρωπος που έχει ταυτίσει το όνομά του με τον Προμηθέα, έχοντας οδηγήσει τον Σύλλογο σε τεράστιες επιτυχίες ως προπονητής, αναλαμβάνει χρέη τεχνικού διευθυντή, σε μια κρίσιμη περίοδο για την πορεία της ομάδας μας.

Κατόπιν εισήγησης του Μάκη Γιατρά, χρέη πρώτου προπονητή αναλαμβάνει ο Μάριος Μπατής, που μέχρι πρότινος είχε ρόλο assistant coach στους «πορτοκαλί». Επίσης στον Προμηθέα επιστρέφει και ο Βαγγέλης Σπυρίδης, ο οποίος θα ενταχθεί στο τεχνικό επιτελείο, ως βοηθός προπονητή, πλαισιώνοντας τους Νίκο Αρβανίτη και Κώστα Ντούβα.

Ο Βαγγέλης Σπυρίδης είχε περάσει ξανά από τον Προμηθέα τη σεζόν 2022-23, πρώτα στο πλάι του Μάκη Γιατρά και εν συνεχεία του Γιάννη Χριστόπουλου».