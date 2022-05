Ο Ράφα Ναδάλ… ίδρωσε αλλά τα κατάφερε. Μετά από αγώνα που κράτησε σχεδόν 4:30 ώρες, ο “μεγάλος” Ισπανός νίκησε στα 5 σετ τον Φέλιξ Οζέρ-Αλιασίμ και έκλεισε το πολυαναμενόμενο “ραντεβού” με τον Νόβακ Τζόκοβιτς, στα προημιτελικά του Roland Garros.

Ο «βασιλιάς» του Roland Garros, Ράφα Ναδάλ άντεξε την πίεση που του άσκησε ο εντυπωσιακός Φέλιξ Οζέρ-Αλιασίμ κι έπειτα από έναν συγκλονιστικό αγώνα που κράτησε 4 ώρες και 23 λεπτά, επικράτησε με 3-2 σετ (3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 6-3) έφτασε στη νίκη, προκρίθηκε στους «8» κι έμεινε «ζωντανός» στη διεκδίκηση του 14ου Grand Slam στο Παρίσι.

Απέναντί του, στον δρόμο προς ακόμη έναν τελικό, ο Ισπανός θρύλος (νο5), θα βρει τον σπουδαίο Νόβακ Τζόκοβιτς, Νο1 και νικητή του περσινού τουρνουά, σ’ ένα ματς που αναμένεται με… κομμένη την ανάσα απ’ τους φίλους του τένις ανά τον κόσμο.

LEGENDARY @RafaelNadal reaches a 16th final eight in Paris passing a titanic battle with Auger-Aliassime 3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 6-3 #RolandGarros pic.twitter.com/TIxTUM8xYL

Ο Αλιασίμ ξεκίνησε εντυπωσιακά στο πρώτο σετ και με «όπλο» του το σερβίς έφερε σε δύσκολη θέση τον Ναδάλ (5-1) για να το «κλείσει» με 6-3. Ο Ναδάλ κράτησε το σερβίς του στο δεύτερο σετ, την κατάλληλη στιγμή έκανε το μπρέικ (3-5) και ισοφάρισε σε 1-1, ενώ με κεκτημένη ταχύτητα κατέκτησε και το τρίτο σετ (6-2), σημειώνοντας ξανά δύο μπρέικ.

Ο Καναδός «αντέδρασε» έβγαλε μεγαλύτερη επιθετικότητα στο σερβίς και με σταθερά χτυπήματα έφτασε στο 6-3, όμως στο 5ο και τελευταίο σετ, «μίλησε» η κλάση και η εμπειρία του Ναδάλ. Ο Ισπανός έκανε ξανά το μπρέικ στο 8ο γκέιμ (3-5), κράτησε το σερβίς του κι έφτασε σε άλλη μία δύσκολη, αλλά δίκαιη και σπουδαία νίκη στη χωμάτινη επιφάνεια.

We never want this match to end 😍#RolandGarros pic.twitter.com/d3Gn6ADEss