Αθλητικά

Ο Ρανιέρι αποχωρεί από τη Ρόμα μετά τη δημόσια διαμάχη με τον Γκασπερίνι

Ο άλλοτε προπονητής της Εθνικής ομάδας θα χάσει τη θέση του από τη διοίκηση των «τζιαλορόσι»
Ο Ρανιέρι
Ο Ρανιέρι στον πάγκο της Ρόμα τη σεζόν 2024-5/EPA

Ο Κλαούντιο Ρανιέρι και ο Τζανπιέρο Γκασπερίνι είχαν δημόσια διαμάχη που προκάλεσε πανικό στο στρατόπεδο της Ρόμα με τη διοίκηση της ομάδας να αποφασίζει να απομακρύνει τον πρώην προπονητή της Εθνικής Ελλάδας.

Η δημόσια τοποθέτηση του Ρανιέρα πως ο Γκασπερίνι δεν ήταν καν στις τρεις πρώτες επιλογές της Ρόμα το καλοκαίρι έγινε η αιτία για την απομάκρυνσή του από την ομάδα, μετά από απόφαση της οικογένειας Φρίντκιν.

Μετά από σύσκεψη κορυφής που έγινε το βράδυ της Πέμπτης (23/04/26) τα ιταλικά Μέσα αναφέρουν ότι η απόφαση για την αποχώρηση του Ρανιέρι είναι ειλημμένη και απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις, που θα γίνουν την Παρασκευή (24/04/26).

Ο Γκασπερίνι θα αξιολογηθεί στο τέλος της σεζόν, όπως και ο τεχνικός διευθυντής, Μασάρα με κανενός εκ των δύο τις θέσεις να είναι δεδομένη για του χρόνου.

Αθλητικά
