Ο Ράσελ Κρόου στήριξε Τσιτσιπά, η ανάρτηση του στο twitter

Ο Ράσελ Κρόου είναι φαν του τένις και του Στέφανου Τσιτσιπά. Ο πασίγνωστος ηθοποιός παρακολούθησε την αναμέτρηση του Έλληνα τενίστα με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ και δήλωσε την προτίμηση του στον Στέφανο.

Ο Τσιτσιπάς πάλεψε κόντρα στον Ρώσο τενίστα, αλλά ο αντίπαλος του ήταν ανώτερος, με αποτέλεσμα να χάσει με 3-0 σετ στον ημιτελικό του Australian Open και να αποκλειστεί από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Ο Ράσελ Κρόου πιστεύει πολύ στις δυνατότητες του, όπως φαίνεται κι από τις αναρτήσεις του στο twitter, ενώ στον τελικό Τζόκοβιτς – Μεντβέντεφ, θα στηρίξει τον Ρώσο. Όσον αφορά στον τελικό των γυναικών ανάμεσα στην Οσάκα και την Μπράντι, θα είναι με την Ιαπωνέζα τενίστρια.

They cleaned the court with a blue and white towel … Culturally insensitive ? Or a premonition ? 🇬🇷 #Tsitsipas

Ah well… closer than the stats will say.

He’ll be there one day if he chooses to be.

So I’ll be Medvedev & Naomi now .