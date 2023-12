Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ήρθε σε επικοινωνία με τον Τούρκο διαιτητή, Χαλίλ Ουμούτ Μελέρ, που κατέληξε στο νοσοκομείο μετά την επίθεση από τον πρόεδρο της Ανκαραγκιουτσού.

Ο Χαλίλ Ουμούτ Μελέρ νοσηλεύεται μετά την επίθεση που δέχθηκε από τον Φαρούκ Κοτσά μετά το τέλος του αγώνα Ανκαραγκουτσού – Ρίζεσπορ. Ο Τούρκος διαιτητής δέχθηκε πρώτα μπουνιά από τον πρόεδρο της φιλοθοξενούμενης ομάδας, Φαρούκ Κότσα, και στη συνέχεια κλωτσιές.

Ο άτυχος ρέφερι αποχώρησε σοβαρά τραυματισμένος, με τον πρόεδρο της τουρκικής ομοσπονδίας να ανακοινώνει τα ξημερώματα της Τρίτης, ότι οι αγώνες σε όλα τα πρωταθλήματα της γειτονικής χώρας αναβλήθηκαν επ’ αόριστον.

Θέση πήρε και ο ο Τούρκος πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος καταδίκασε το περιστατικό και ανακοίνωσε την αποβολή του Φαρούκ Κότσα από το κόμμα του. Ο πρόεδρος της Ανκαραγκουτσού είναι μέλος του κόμματος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και πρώην βουλευτής.

Μάλιστα, ο Ερντογάν επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον άτυχο διαιτητή -ο οποίος νοσηλεύεται με κάταγμα στο ζυγωματικό- και του ευχήθηκε “περαστικά”.

Referee Halil Umut Mele is comforted by Turkey’s president Recep Tayyip Erdogan while he recovers in hospital after being punched by Ankaragucu president Faruk Koca. pic.twitter.com/Dbdmd85f16