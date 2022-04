Ο Ρικ Πιτίνο αποθέωσε τον Καϊρί Ίρβινγκ στα social media, μετά την εκπληκτική του εμφάνιση στο πρώτο παιχνίδι των Μπρούκλιν Νετς με την άλλοτε ομάδα του στο NBA, τους Μπόστον Σέλτικς.

Ο πρώην τεχνικός και του Παναθηναϊκού έκανε λόγο για ένα φανταστικό παίκτη, παρά τις… παραξενιές του, όπως το γεγονός ότι παραμένει ανεμβολίαστος ή ότι πιστεύει πως η γη είναι επίπεδη.

«Δεν με νοιάζει αν θεωρεί ότι η γη είναι επίπεδη, αν είναι αντιεμβολιαστής ή αν πιστεύει οποιαδήποτε άλλη παράξενη θεωρία. Ο Καϊρί Ίρβινγκ είναι ένα απολύτως απίστευτο ταλέντο. Είναι ειλικρινά ένας φανταστικός παίκτης μπάσκετ στο ένας εναντίον ενός».

I don’t care if he thinks the earth is flat or if he’s anti-vax or any other bizarre notion. Kyrie Irving is an absolutely incredible talent. He’s truly an amazing 1/1 baller!!!