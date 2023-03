Ο Ρικ Πιτίνο βρήκε την επόμενη ομάδα της μεγάλης καριέρας του, συνεχίζοντας στους πάγκους. Ο 70χρονος πρώην τεχνικός του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ελλάδας αναμένεται να αποχωρήσει από την Αϊόνα και να μεταπηδήσει στο Πανεπιστήμιο του Σεντ Τζόνς.

Ο Ρικ Πιτίνο είναι έτοιμος να υπογράψει εξαετές συμβόλαιο με την ομάδα. Σύμφωνα με το ESPN, ο πολύπειρος προπονητής θα πάρει ένα μυθικό συμβόλαιο, το οποίο θα αγγίζει τα 20 εκατ. δολάρια ετησίως.

Ο Ρικ Πιτίνο έχει κατακτήσει δύο φορές το κολεγιακό πρωτάθλημα στο παρελθόν με το Λούιβιλ και το Κεντάκι.

ESPN Reporting with @PeteThamel: Iona’s Rick Pitino has agreed on a six-year deal to become St. John’s coach. Pitino’s taken three schools to the Final Four, won NCAA titles at Kentucky and Louisville and now makes move to restore the Red Storm to Big East prominence. pic.twitter.com/V3BQocSSdG