Ο Ρόδρι υπέστη ρήξη χιαστού – Σε δύσκολη θέση η Μάνστεστερ Σίτι

Οι χειρότεροι φόβοι των ανθρώπων της Μάντσεστερ Σίτι επιβεβαιώθηκαν. Ο Ρόδρι υπέστη ρήξη χιαστού και χάνει το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο Ρόδρι τραυματίστηκε στο ντέρμπι της Μάντσεστερ Σίτι με την Άρσεναλ στο Έτιχαντ, αποχωρώντας από τον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου.

Ο τραυματισμός του φάνηκε εξαρχής σοβαρός και τελικά ο Ισπανός μέσος δεν γλίτωσε τα χειρότερα. Υπέστη ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο και θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων για το υπόλοιπο της τρέχουσας σεζόν.

We can confirm that Rodri has suffered a ligament injury to his right knee.



Everyone at the Club wishes him a speedy recovery



