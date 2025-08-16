Ο Ρομάν Γιάρεμτσουκ δεν θα αγωνιστεί στο Ίντερ – Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε την Ίντερ (16.08.2025, 21:30, COSMOTE Sport 1) στο Μπάρι της Ιταλία, προκειμένου να τεστάρει τις δυνάμεις του, μια εβδομάδα πριν από την εκκίνηση των επίσημων υποχρεώσεων στη Super League.

Λίγα 24ωρα μετά το φιλικό κόντρα στη Νάπολι (ήττα με 2-1), ο Ολυμπιακός δίνει ένα ακόμη ματς… επιπέδου Champions League, αλλά θα έχει κάποιες απουσίες. Εκτός του τραυματία Ζέλσον, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα στερηθεί και των υπηρεσιών του Ρομάν Γιάρεμτσουκ.

Ο Ουκρανός κεντρικός επιθετικός έχει ενοχλήσεις και κρίθηκε σκόπιμο να προφυλαχθεί ενόψει της πρεμιέρας του πρωταθλήματος με τον Αστέρα Τρίπολης, όπου θα λείπει ο τιμωρημένος Καμπελά.

Έτσι, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πιθανότατα θα στραφεί στον Γιαζίτσι, για την κορυφή της επίθεσης του Ολυμπιακού, στο φιλικό με την Ίντερ. Ο Ελ Κααμπί αγωνίστηκε σε ολόκληρο το 90λεπτο του φιλικού αγώνα των Πειραιωτών με την Νάπολι.