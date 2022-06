Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι όχι μόνο δεν το… κρύβει, ότι θέλει να αφήσει την Μπάγερν Μονάχου και να πάει στην Μπαρτσελόνα, αλλά το “φωνάζει”.

Θυμίζουμε ότι ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έχει έρθει σε συμφωνία με την Μπαρτσελόνα, για να συνεχίσει στο “Καμπ νου” την καριέρα του, αλλά η Μπάγερν Μονάχου δεν έχει πει ακόμα το “ναι” για την παραχώρηση του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο έμπειρος επιθετικός βρίσκεται αυτή τη στιγμή με την εθνική Πολωνίας, πραγματοποίησε νέες δηλώσεις και -μιλώντας στο «sportone»- ξεκαθάρισε ότι θέλει να φύγει από τους Βαυαρούς,.

«Θέλω να φύγω από την Μπάγερν. Κάτι έχει πεθάνει μέσα μου και θέλω περισσότερες συγκινήσεις στη ζωή μου. Η αποχώρησή μου είναι η καλύτερη λύση και για τις δύο πλευρές», είπε ο 33χρονος.

Robert Lewandowski: “I want to leave Bayern. Something died in me and I want more emotions in my life. A way out is the best solution for both parties.” [via @tjuanmarti]