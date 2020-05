Ακούγεται αδιανόητο για οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή, αλλά για τον Ροναλντίνιο μοιάζει απολύτως φυσικό το γεγονός, ότι στο συμβόλαιό του με τη Φλαμένγκο, είχε και όρο που του επέτρεπε να ξενυχτά τα βράδια.

Ο Ροναλντίνιο βρίσκεται αυτόν τον καιρό “μπλεγμένος” με την υπόθεση των πλαστών διαβατηρίων στην Παραγουάη, όπου πέρασε ένα διάστημα και στη φυλακή, αλλά οι ειδήσεις για τη ζωή του δεν σταματούν.

Σύμφωνα λοιπόν με ένα νέο ρεπορτάζ από την εποχή που αγωνιζόταν στην πατρίδα του και συγκεκριμένα την Φλαμένγκο, τη σεζόν 2011-12, είχε βάσει συμβολαίου τη δυνατότητα να ξενυχτά μέχρι τα ξημερώματα, δύο φορές την εβδομάδα, χωρίς κανείς από τον σύλλογο να μπορεί να του πει κάτι.

