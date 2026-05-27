Ο Ροντινέι έκανε έκκληση μέσω Instagram στον Αντσελότι να τον καλέσει στην εθνική Βραζιλίας για το Μουντιάλ

Ο Ροντινέι κάνει διακοπές στη Λισαβόνα μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών του υποχρεώσεων με τον Ολυμπιακό, αλλά έχει το μυαλό του και στην εθνική Βραζιλίας.

Ο Βραζιλιάνος μπακ του Ολυμπιακού έχει πάντα όρεξη για χιούμορ, πόσο μάλλον τώρα που βρίσκεται σε χαλαρή διάθεση, με τον Ροντινέι να δημοσιεύσει μία ανάρτηση στο Instagram, προσκαλώντας τον Κάρλο Αντσελότι να τον καλέσει στην εθνική Βραζιλίας ενόψει Μουντιάλ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, έκανε δημόσια έκκληση στον Ιταλό προπονητή, γράφοντας: “Αντσελότι δες αυτό !! Ο RodiLindo είναι ακόμα Βραζιλιανός, ακόμα υπάρχει χρόνος. Καλημέρα¨”.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Rodinei De Almeida (@pretinhorodi_oficial)

Συγκεκριμένα, ο Βραζιλιάνος μπακ-εξτρέμ έκανε δημόσια έκκληση στον Αντσελότι να τον συμπεριλάβει στην αποστολή της Σελεσάο στο Μουντιάλ 2026, γράφοντας πως: “Αντσελότι δες αυτό !! Ο RodiLindo είναι ακόμα Βραζιλιανός, ακόμα υπάρχει χρόνος. Καλημέρα¨”