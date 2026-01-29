Συμβαίνει τώρα:
Ο Ροντινέι γιόρτασε τα γενέθλιά του με έναν τρελό χορό: Οι ευχές της Μαριέττας Χρουσαλά

Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού έκλεισε τα 34
Ο Ροντινέι γιόρτασε τα γενέθλιά του με έναν τρελό χορό: Οι ευχές της Μαριέττας Χρουσαλά

Ο Ροντινέι έχει τα γενέθλιά του και τα γιόρτασε με τον δικό του τρόπο.

Ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, Ροντινέι, έκλεισε τα 34, τα οποία υποδέχθηκε με χαμόγελο και έναν τρελό χορό.

Ο Βραζιλιάνος μπακ ανέβασε στα social media ένα βίντεο που χορεύει, με τους followers του να τον αποθεώνουν για το κέφι του.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Rodinei De Almeida (@pretinhorodi_oficial)

Δεν ήταν λίγες οι ευχές που δέχθηκε ο Ροντινέι από τον χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο.

chrousala

Ανάμεσά τους ξεχώρισαν θερμές αναρτήσεις της Μαριέττας Χρουσαλά, αλλά και των συμπαικτών του στον Ολυμπιακό.

rodiney

Ιδιαίτερο ήταν και το μήνυμα της συζύγου του, Νίνα Άχε, που του ευχήθηκε δημόσια με τρυφερά λόγια, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για ακόμη έναν χρόνο ζωής στο πλευρό του.

