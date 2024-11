Ο Ρούμπεν Αμορίμ έφτασε στο Μάντσεστερ και επισκέφτηκε στο προπονητικό κέντρο της Γιουνάιτεντ

Ο Ρούμπεν Αμορίμ ολοκλήρωσε τη θητεία του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας και πλέον πηγαίνει στο νέο κεφάλαιο της προπονητικής του καριέρας, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, μετά τη διακοπή για την ολοκλήρωση του Nations League, έχοντας μια μεγάλη αλλαγή στον πάγκο της. Ο Ρούμπεν Αμορίμ έφτασε στο Μάντσεστερ, καθώς ετοιμάζεται να πιάσει δουλειά στο “Ολντ Τράφορντ” τις επόμενες μέρες.

Ο επίσημος λογαριασμός “X” (πρώην twitter) του αεροδρομίου του Μάντσεστερ –όπως αναφέρει το BBC- έγραψε: “Ένα ιδιωτικό τζετ έφτασε από την Πορτογαλία σήμερα το απόγευμα. Αναρωτιέστε ποιος θα μπορούσε να είναι στο αεροπλάνο…”.

Λίγες ώρες νωρίτερα, οι τηλεοπτικές κάμερες έπιασαν τον νέο προπονητή των “κόκκινων διαβόλων” να ανεβαίνει στο τσάρτερ που τον μετέφερε στην Αγγλία.

Ruben Amorim on his way to Manchester



Carlos Fernandes, Adélio, Nuno Barreira, Emanuel Ferro and Vital are also travelling on the flight.@FabrizioRomano @ManUtd @JoelOsteen pic.twitter.com/4TZFfLYhlc