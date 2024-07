Ο Ρουντ Φαν Νίστελροϊ επέστρεψε στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, το πόστο που θα αναλάβει

Ο Ρουντ Φαν Νίστελροϊ επέστρεψε στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή του συλλόγου να αναλαμβάνει θέση στο τεχνικό επιτελείο του Έρικ τεν Χαχ.

Ο Ρουντ Φαν Νίστελροϊ 18 χρόνια μετά την αποχώρηση του από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και το «Old Trafford» θα επιστρέψει στον σύλλογο που πέρασε τα καλύτερα χρόνια της ποδοσφαιρικής του καριέρας, αυτή τη φορά ως μέλος του τεχνικού επιτελείου του Έρικ τεν Χαχ.

Κάπως έτσι ο Ολλανδός παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Γιουνάιτεντ, θα βρίσκεται και πάλι στους «κόκκινους διαβόλους» αυτή την φορά από άλλο πόστο.

Η είδηση έχει φέρει φρενίτιδα ενθουσιασμού στους φίλους της Γιουνάιτεντ, που θα δουν ένα από τους σπουδαιότερους παίκτες του συλλόγου να επιστρέφει στο «Old Trafford».

Welcome on board, Rene and Ruud! #MUFC