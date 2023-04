Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τον Σακίλ ΜακΚίσικ για νέο συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2025.

Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ του Ολυμπιακού, Σακίλ ΜακΚίσικ υπέγραψε νέο διετές συμβόλαιο με τους Πειραιώτες, με τον 32χρονο άσο να παραμένει στο ΣΕΦ μέχρι το καλοκαίρι του 2025.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη συμφωνία με ένα βίντεο στο Twitter, στο οποίο ο Σακίλ ΜακΚίσικ φαίνεται να δέχεται τηλεφώνημα από τους προέδρους της ομάδας, που τον ενημερώνουν για τα ευχάριστα.

