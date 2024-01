Στο “μικροσκόπιο” της FIFA φέρεται να έχει μπει ο Σαμουέλ Ετό. Ο παλαίμαχος επιθετικός του Καμερούν κατηγορείται για στήσιμο αγώνων και υποκίνηση βίας!

Πιο συγκεκριμένα δημοσίευμα του “The athletic” αναφέρει πως η FIFA ξεκίνησε έρευνα κατά του προέδρου της ομοσπονδίας του Καμερούν, Σάμουελ Ετό. Ο παλαίμαχος επιθετικός με σπουδαία καριέρα στα ευρωπαϊκά γήπεδα με τις φανέλες της Μπαρτσελόνα, της Τσέλσι και της Ιντερ κατηγορείται για μια σωρεία παραβάσεων, που καταγγέλθηκαν στη FIFA, της οποίας η επιτροπή ηθικής εξετάζει το θέμα.

Ο Ετό κατηγορείται για κατάχρηση εξουσίας, απειλές κατά παραγόντων, καθώς και για συμμετοχή του σε “στημένα” παιχνίδια στο πρωτάθλημα της αφικανικής χώρας. Ερευνα για το θέμα διεξαγάγει και η ποδοσφαιρική συνομοσπονδία της Αφρικής (CAF).

Samuel Eto’o: President of the Cameroon FA, former Barcelona and Inter star… and now accused of match-fixing, physical threats and inciting violence.



A legend whose legacy is in danger.



Investigation by @AdamLeventhal