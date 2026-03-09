Αθλητικά

Ο Σαντιάγκο Έσε είχε ενοχλήσεις μετά το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Τις εξετάσεις του Αργεντινού μέσου περιμένουν πλέον στον Ολυμπιακό
Ο Έσε
Ο Έσε πριν γίνει αναγκαστική αλλαγή στο Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός έμεινε στη “λευκή” ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ στην 24η αγωνιστική της Super League και η επόμενη ημέρα έφερε ανησυχία για την κατάσταση του Σαντιάγκο Έσε.

Έχοντας μία ενόχληση στον προσαγωγό, ο Σαντιάγκο Έσε έγινε αναγκαστική αλλαγή στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ και πλέον αναμένονται οι εξετάσεις του, για να φανεί το μέγεθος του προβλήματος.

Ο Αργεντινός μέσος θα εξεταστεί σήμερα Δευτέρα (09/03/26) από το ιατρικό τιμ των Πειραιωτών, ώστε να γίνει η εκτίμηση για τον χρόνο απουσίας του από τις προπονήσεις και -ίσως- τους αγώνες της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Αθλητικά
