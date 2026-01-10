Ο Σαντίνο Αντίνο πλησιάζει στον Παναθηναϊκό: «Ο Μανσούρ της Γοδόι Κρουζ κάνει πίσω» γράφουν στην Αργεντινή

Το “σίριαλ” με μετεγγραφή του Σαντίνο Αντίνο στον Παναθηναϊκό συνεχίζεται. Σύμφωνα όμως με τα τελευταία δημοσιεύματα από την Αργεντινή -και εάν δεν υπάρξει κάποιο άλλο που να διαφοροποιεί την κατάσταση- ο νεαρός εξτρέμ της Γοδόι Κρουζ φαίνεται πως πλησιάσει στο “τριφύλλι”.

Ο Αργεντινός δημοσιογράφος, Πάμπλο Καλβάρι υποστηρίζει -σε ανάρτησή του στο Χ- ότι η μετεγγραφή του νεαρού εξτρέμ στον Παναθηναϊκό θα γίνει, με τον πρόεδρο της Γοδόι Κρουζ, Χοσέ Μανσούρ, να κάνει πίσω και να λέει το “ναι” στην πώληση του παίκτη στην ελληνική ομάδα.

Σε αυτή την εξέλιξη φέρεται να έχει παίξει ρόλο και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής ο οποίος… στύλωσε τα πόδια του! Ο Αντρίνο έχει αποφασίσει να φορέσει τα πράσινα και μάλιστα το έκανε ξεκάθαρο πέρα από τον πρόεδρο της ομάδας του, Γοδόι Κρουζ, το μετέφερε και στον πρόεδρο της Ρίβερ Πλέιτ.

Σύμφωνα με τον Αργεντινό δημοσιογράφο Πάμπλο Καλβάρι, ο πρόεδρος της Γοδόι Κρουζ Χοσέ Μανσούρ θα ενδώσει στις πιέσεις του Σαντίνο Αντίνο και στα εκατομμύρια που έχει βάλει στο τραπέζι ο Παναθηναϊκός και θα ανοίξει σήμερα το δρόμο για τη μετεγγραφή του νεαρού εξτρέμ στους “πράσινους”.

Se los vengo diciendo. A pesar de las presiones de la sociedad Mansur – Berman, Santino Andino NO jugará en River.

El pibe tiene unos huevos mas grandes que el Monumental y ya decidió su futuro. Y está bien.

Quiere jugar en Europa.

Quiere ser vendido al Parathinaikos de Grecia… pic.twitter.com/rtTDSCvNvB — Pablo Calvari (@pablocalvari) January 10, 2026

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Καλβάρι: “Το παιδί έχει κότσια μεγαλύτερα από το στάδιο Μονουμεντάλ και έχει ήδη αποφασίσει για το μέλλον του. Θέλει να παίξει στην Ευρώπη, θέλει να πουληθεί στον Παναθηναϊκό, παρότι τον πιέζουν να τον… κρεμάσουν, εάν δεν πάει στη Ρίβερ. Αύριο (σήμερα) θα κυκλοφορήσει παντού η είδηση ότι ο Μανσούρ ενέδωσε και ότι η Γοδόι θα πουλήσει επιτέλους τον Αντίνο στην Ελλάδα”.