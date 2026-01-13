Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ανανέωσε για τρία χρόνια το συμβόλαιό του με τη Φενερμπαχτσέ

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους υπέγραψε νέο τριετές συμβόλαιο με τη Φενερμπαχτσέ και θα συνεχίσει και μετά το καλοκαίρι στον πάγκο της τουρκικής ομάδας.

Η Φενερμπαχτσέ, που υπό τις οδηγίες του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, κατέκτησε την περσινή Euroleague κατάφερε να αποσπάσει την υπογραφή του Λιθουανού προπονητή στην πρόταση ανανέωσης που του έκανε.

Η τουρκική ομάδα είχε εκδηλώσει εδώ και καιρό την πρόθεσή της να ανανεώσει τη συνεργασία της με τον Λιθουανό και μετά την απόφασή της να παραμείνει στη Euroleague και τα επόμενα χρόνια έκανε τον Σάρας να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο τριών ακόμη χρόνων.