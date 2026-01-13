Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ανανέωσε για τρία χρόνια το συμβόλαιό του με τη Φενερμπαχτσέ

«Έδεσε» τον Λιθουανό η τουρκική διοίκηση
Γιασικεβίτσιους
Ο Γιασικεβίοτσιους με τη Φενερμπαχτσέ/ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους υπέγραψε νέο τριετές συμβόλαιο με τη Φενερμπαχτσέ και θα συνεχίσει και μετά το καλοκαίρι στον πάγκο της τουρκικής ομάδας.

Η Φενερμπαχτσέ, που υπό τις οδηγίες του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, κατέκτησε την περσινή Euroleague κατάφερε να αποσπάσει την υπογραφή του Λιθουανού προπονητή στην πρόταση ανανέωσης που του έκανε.

Η τουρκική ομάδα είχε εκδηλώσει εδώ και καιρό την πρόθεσή της να ανανεώσει τη συνεργασία της με τον Λιθουανό και μετά την απόφασή της να παραμείνει στη Euroleague και τα επόμενα χρόνια έκανε τον Σάρας να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο τριών ακόμη χρόνων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
161
142
101
85
72
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo