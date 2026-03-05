Αθλητικά

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δέχθηκε «σφαλιάρες» από τους παίκτες του για τα γενέθλιά του

Πέταξε κάτω τον προπονητή του ο Μπάλντγουιν
Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έκλεισε τα 50 του χρόνια και γιόρτασε τα γενέθλιά του στην προπόνηση της Φενέρμπαχτσε, με τους παίκτες του να βρίσκουν την ευκαιρία για… σφαλιάρες στον προπονητή τους.

Οι παίκτες της Φενέρμπαχτσε υποδέχθηκαν με… φατούρο τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους για τα 50ά του γενέθλια, με τον Γουέιντ Μπάλντγουιν να τον ρίχνει και στο παρκέ με… μαρκάρισμα αμερικανικού ποδοσφαίρου.

Τις όμορφες στιγμές κατέγραψε η κάμερα της Φενέρμπαχτσε στην προπόνηση της ομάδας και δημοσίευσε το φοβερό, σχετικό video, στα social media της ομάδας.

Το κλίμα στην τουρκική ομάδα φαίνεται εξαιρετικό, με την ομάδα να βρίσκεται και στην κορυφή της Euroleague.

