Ο Σάσα Βεζένκοφ έχει διαλύσει τα κοντέρ στη φετινή Euroleague, με τον ηγέτη του Ολυμπιακού να αναδεικνύεται για πέμπτη φορά φέτος MVP της αγωνιστικής.

Ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης και της 24ης αγωνιστικής της Euroleague και αποτελεί φυσικά το απόλυτο φαβορί για MVP όλης της σεζόν.

Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού έδωσε ακόμα μία παράσταση, αυτή τη φορά κόντρα στην Άλμπα Βερολίνου, μετρώντας 28 πόντους και 13 ριμπάουντ.

Συγκέντρωσε 40 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης και πήρε και πάλι το βραβείο σπίτι του!

