Οι Σακραμέντο Κινγκς νίκησαν τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ με 105-98 και πήραν “ανάσα” στην κατάταξη της Δύσης στο NBA, με τον Σάσα Βεζένκοφ να αγωνίζεται λίγο, αλλά να είναι θετικός στο παιχνίδι.

Ο προπονητής των Κινγκς δεν χρησιμοποίησε καθόλου στο πρώτο ημίχρονο τον Βεζένκοφ, αλλά τον έριξε στο ματς στο δεύτερο μέρος για 8 λεπτά, στα οποία και ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού είχε 6 πόντους, 1 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο, πετυχαίνοντας δύο σημαντικά τρίποντα (είχε 2/3) για την ομάδα του.

Οι “Βασιλιάδες” (3-4 στην κατάταξη) είχαν ως κορυφαίους τον Μάρεϊ με 24 πόντους και 11 ριμπάουντ και τον Χέρτερ με 28 πόντους και 9 ασίστ, ενώ triple double έκανε ο Σαμπόνις με 17 πόντους, 13 ασίστ και 12 ριμπάουντ. Για τους ηττημένους Θάντερ,μ ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ τελείωσε το παιχνίδι με 33 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ, αλλά δεν απέτρεψε την ήττα της ομάδας του, που έχει πλέον ρεκόρ 5-3.

