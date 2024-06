Ο Σάσα Βεζένκοφ στους Ράπτορς με trade από τους Κινγκς

Ο Σάσα Βεζένκοφ παραχωρήθηκε με trade από τους Σακραμέντο Κινγκς στους Τορόντο Ράπτορς, όπως αποκάλυψε ο γνωστός δημοσιογράφος Έιντριαν Βοϊναρόφσκι.

O Σάσα Βεζένκοφ θα συνεχίσει την καριέρα του στο ΝΒΑ, με τον Βούλγαρο φόργουορντ να παραχωρείται με trade στους Τορόντο Ράπτορς από τους Σακραμέντο Κινγκς.

Παράλληλα μαζί του θα πάει και ο Ντέιβιον Μίτσελ, ενώ το αντίθετο δρομολόγιο ακολουθεί ο Τζέιλεν ΜακΝτάνιελς.

Κάπως έτσι ο Βεζένκοφ θα γίνει κάτοικος Καναδά, με τον ίδιο να ευελπιστεί πως στο Τορόντο θα καταφέρει να βρει τον χρόνο συμμετοχής που δεν είχε στο Σακραμέντο.

Με αυτό τον τρόπο μπαίνει stop στα σενάρια για επιστροφή στην Euroleague και ένα εκ των Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, με τον 28χρονο μπασκετμπολίστα να συνεχίζει στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

