Ο Σάσα Βεζένκοφ θα πάρει στα χέρια του το βραβείο “Alphonso Ford Trophy” για το 2022-23, αφού αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της φετινής Euroleague.

Ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της Euroleague, μετρώντας κατά μέσο όρο 17.24 πόντους σε 38 παιχνίδια (33 στην κανονική διάρκεια και 5 στα playoffs).

Ο Βούλγαρος διεθνής βγήκε νικητής στην… κόντρα με τον Γουέιντ Μπάλντουιν. Ο άλλοτε παίκτης των “ερυθρολεύκων” και νυν γκαρντ της Μακάμπι Τελ Αβίβ μέτρησε 17.17 πόντους ανά παιχνίδι, ενώ τρίτος σκόρερ της Euroleague ήταν ο Γουίλ Κλάιμπερν της Εφές με 16.7 πόντους.

It’s proving to be an outstanding personal season for @Olympiacos_BC man Sasha Vezenkov as he claims the Alphonso Ford EuroLeague Top Scorer Trophy for the 2022-23 season #EveryGameMatters pic.twitter.com/PtFxJQ8GPh