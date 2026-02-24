Ο Σάσα Βεζένκοβ κλήθηκε στην εθνική Βουλγαρίας αλλά δεν θα ακολουθήσει την αποστολή

Η Εθνική Βουλγαρίας ανακοίνωσε τις κλήσεις για τους αγώνες των προ-προκριματικών του EuroBasket 2029 και ανάμεσα στα ονόματα που ανακοινώθηκαν ήταν και αυτό του Σάσα Βεζένκοφ.

Η Βουλγαρία αντιμετωπίζει την Παρασκευή (27/2) τη Νορβηγία εκτός έδρας, ενώ στη συνέχεια τη Δευτέρα (2/3, 18:15) θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Αρμενία, ωστόσο δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Σάσα Βεζένκοφ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Bulgarian Basketball Federation (@bf.basketball)

Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού στη μέση από τον τελικό του Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό και την Τετάρτη (25/2/2026) η ομάδα του Πειραιά αντιμετωπίζει στο Κάουνας τη Ζάλγκιρις (25/2, 20:00, Novasports Prime) για την Euroleague.