Ο Σεμπάστιαν Σάουε έκανε ρεκόρ στο Μαραθώνιο του Λονδίνου – Έγινε ο πρώτος που τερματίζει σε λιγότερο από δύο ώρες

Δύο αθλητές έτρεξαν το Μαραθώνιο του Λονδίνου σε χρόνους κάτω των δύο ωρών
Ο Σεμπάστιαν Σάουε
Ο Σεμπάστιαν Σάουε μετά το ρεκόρ του / REUTERS/Matthew Childs

Ο Σεμπάστιαν Σάουε έκανε ανεπίσημο ρεκόρ στο Μαραθώνιο, καθώς “σάρωσε” στον αγώνα του Λονδίνου, με χρόνο 1 ώρα, 59 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα, πραγματοποιώντας τη διαδρομή για πρώτη φορά σε λιγότερο από δύο ώρες.

Αυτός ήταν ο δεύτερος σερί τίτλος για τον Σεμπαστιάν Σάουε στο Μαραθώνιο του Λονδίνου, με τον Γιομίφ Κεγιέλτσα από την Αιθιοπία και τον Τζέικομπ Κιπλίμο από την Ουγκάντα, να συμπληρώνουν την πρώτη τριάδα.

Ο Σάουε κατέρριψε το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ των δύο ωρών, ενός λεπτού και 25 δευτερολέπτων, που είχε σημειώσει ο Κέλβιν Κιπτούμ τον Απρίλιο του 2023, λίγο πριν πεθάνει σε τροχαίο δυστύχημα.

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι Κεγιέλτσα ολοκλήρωσε επίσης τα 42,195 χλμ. σε λιγότερο από δύο ώρες (1:59:41), με την επίδοσή του να είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή, αφού έτρεξε για πρώτη φορά στον Μαραθώνιο, όντας αθλητής του ημιμαραθωνίου.

