Ο Σεμπάστιαν Σάουε έκανε ρεκόρ στο Μαραθώνιο του Λονδίνου – Έγινε ο πρώτος που τερματίζει σε λιγότερο από δύο ώρες

Ο Σεμπάστιαν Σάουε έκανε ανεπίσημο ρεκόρ στο Μαραθώνιο, καθώς “σάρωσε” στον αγώνα του Λονδίνου, με χρόνο 1 ώρα, 59 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα, πραγματοποιώντας τη διαδρομή για πρώτη φορά σε λιγότερο από δύο ώρες.

Αυτός ήταν ο δεύτερος σερί τίτλος για τον Σεμπαστιάν Σάουε στο Μαραθώνιο του Λονδίνου, με τον Γιομίφ Κεγιέλτσα από την Αιθιοπία και τον Τζέικομπ Κιπλίμο από την Ουγκάντα, να συμπληρώνουν την πρώτη τριάδα.

Ο Σάουε κατέρριψε το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ των δύο ωρών, ενός λεπτού και 25 δευτερολέπτων, που είχε σημειώσει ο Κέλβιν Κιπτούμ τον Απρίλιο του 2023, λίγο πριν πεθάνει σε τροχαίο δυστύχημα.

Sebastian Sawe gana la Maratón de Londres con un tiempo de 1:59:30 y establece un nuevo récord del mundo. Yomif Kejelcha también baja de las dos horas en su debut. Marcianada.



Αξίζει δε να σημειωθεί ότι Κεγιέλτσα ολοκλήρωσε επίσης τα 42,195 χλμ. σε λιγότερο από δύο ώρες (1:59:41), με την επίδοσή του να είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή, αφού έτρεξε για πρώτη φορά στον Μαραθώνιο, όντας αθλητής του ημιμαραθωνίου.