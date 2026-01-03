Ο Σίμος Μήτογλου στη Γένοβα για να ολοκληρώσει τη μετεγγραφή του στη Σαμπντόρια

Ο Σίμος Μήτογλου είναι έτοιμος να ολοκληρώσει και το τυπικό σκέλος της μετεγγραφής του στη Σαμπντόρια. Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός βρέθηκε από το καλοκαίρι εκτός πλάνων του Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ, με τις δύο πλευρές να έρχονται σε ολική ρήξη φτάνοντας έως και τα δικαστήρια (κατέθεσαν και οι δυο προσφυγές).

Τελικά το διαζύγιο Μήτογλου – ΑΕΚ είναι μία ανάσα από το να ολοκληρωθεί, με τον 26χρονο να βρίσκεται ήδη στην Ιταλία με σκοπό να περάσει όλες τις απαραίτητες διαδικαστικές εξετάσεις, προκειμένου να υπογράψει και να ανακοινωθεί με κάθε επισημότητα από την Σαμπντόρια.

Η Σαμπντόρια αγωνίζεται πλέον στη Serie B και διανύει μία δύσκολη σεζόν, καθώς κινδυνεύει με υποβιβασμό (βρίσκεται στην 17η θέση με 14 βαθμούς, μετά από 17 αγωνιστικές στη δεύτερη κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου).

Σε 77 συμμετοχές με τα “κιτρινόμαυρα”, ο Γεράσιμος Μήτογλου σημείωσε πέντε γκολ.