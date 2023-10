Η περίπτωση της Μπέτις δεν… προχώρησε μέχρι τέλους, αλλά σύμφωνα με τους Γερμανούς, ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος έχει υψηλότερους “στόχους”, περιμένοντας την Μπάγερν Μονάχου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Γερμανός δημοσιογράφος, Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος είπε “όχι” στην Ρεάλ Μπέτις, έτσι ώστε να περιμένει μία πιθανή πρόταση της Μπάγερν Μονάχου!

Τα μέχρι τώρα δημοσιεύματα ανέφεραν πως οι επαφές του έμπειρου αμυντικού με την ισπανική ομάδα είχαν αποβεί άκαρπες, αλλά το συγκεκριμένο “σενάριο” έρχεται να δώσει μια νέα διάσταση.

Παράλληλα, ο Πλέτενμπεργκ αναφέρει πως τη δεδομένη στιγμή δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις μεταξύ του Παπασταθόπουλου και των Βαυαρών. Ωστόσο, ο 35χρονος ευελπιστεί πως οι ελλείψεις της Μπάγερν στα στόπερ (Ματίας Ντε Λιχτ και Νταγιό Ουπαμεκανό), αλλά και η δική του εμπειρία από το γερμανικό πρωτάθλημα, θα την κάνουν να στραφεί προς αυτόν.

Understand that #Sokratis has rejected a possible move to Real Betis as he‘s hoping FC Bayern would come for him.



The 35 y/o is still a free agent

At this stage there are no negotiations between Bayern and the Greek defender.



But: Kim Min-jae is currently the only… pic.twitter.com/xUcdJavEAo