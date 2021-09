Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς έχουν διαψεύσει ότι ενδιαφέρονται για τον Μπεν Σίμονς, ο οποίος και αναμένεται να αποχωρήσει από του Φιλαδέλφεια Σίξερς, αλλά ο Στεφ Κάρι “αναζωπύρωσε” τα σενάρια.

Την ώρα που από την ομάδα του υποστηρίζουν ότι ο Αυστραλός γκαρντ δεν “χωράει” στην ίδια ομάδα με τον Ντρέιμοντ Γκριν, ο ίδιος ο σούπερ σταρ του αποκάλυψε ουσιαστικά ότι υπάρχουν σχετικές συζητήσεις στην ομάδα.

«Αν δεν κάνεις αυτές τις συζητήσεις, τότε απλά δεν προσπαθείς. Ας το πούμε έτσι», απάντησε ο Κάρι χαρακτηριστικά σε σχετική ερώτηση για το αν μίλησε με τον GM, Μπομπ Μάγιερς, για την περίπτωση απόκτησης του Μπεν Σίμονς.

