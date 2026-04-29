Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε και από το διπλό στη Μαδρίτη

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να συνεχίσει την παρουσία του στο Madrid Open ούτε στο διπλό.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Ιταλός Λουτσιάνο Νταρντέρι ηττήθηκαν με 5-7, 6-1, 11-9 από τους Γκίδο Αντρέοτσι/Μανουέλ Γκινάρ και δεν κατάφεραν να προκριθούν στα προημιτελικά του διπλού στη Μαδρίτη.

Όλα κρίθηκαν σε σούπερ τάι μπρέικ, όπου ο Έλληνας τενίστας και o συμπαίκτης του επέστρεψαν από το 9-5, όμως έχασαν το σερβίς τους στο 9-9 και γνώρισαν την ήττα.

Επόμενος σταθμός για τον Τσιτσιπά η Ρώμη (6-17/5), πριν το μεγάλο χωμάτινο ραντεβού του Roland Garros (24/5-7/6).